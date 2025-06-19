MSB 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini 2’nci sınıflandırma sonuçları açıklandı



İLAN DUYURUSU



Yayımlanan illanda; "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini ilk kayıt işlemleri tamamlanmıştır. İlk kayıt işlemleri sonrasında boş kalan kontenjanların tamamlanması maksadıyla yedek adaylardan kayıt hakkı kazanan adaylara, ".... Sınıfında Yedek-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ikinci grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 30 Haziran - 04 Temmuz 2025 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri içerisinde, 4'üncü maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla kuvvet komutanlığının sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla kuvvet komutanlığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği kuvvet komutanlığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer kuvvet komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 04 Temmuz 2025 (dahil) tarihi 17.00'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.



İkinci kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için 07-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir duyuru yapılmayacak, kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 4'üncü maddede bilgi verilmiştir. 18 Temmuz 2025 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır." denildi.

