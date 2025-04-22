MSB 2025 Mayıs celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili başvurular geride kaldı. İşte, MSB 2025 Mayıs celp tarihi...



ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.



Öte yandan daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.



2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ



Ağustos 2025



Sevk tarihleri:



Yedek Subay/Yedek Astsubay 7 Ağustos

Er 7 Ağustos - 4 Eylül - 2 Ekim



Kasım 2025



Sevk tarihleri:



Yedek Subay/Yedek Astsubay 6 Kasım

Er 6 Kasım - 4 Aralık - 8 Ocak