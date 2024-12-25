MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ise 1 terörist öldürüldü.

Bakanlık açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.