MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlenen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ise 1 terörist öldürüldü.
Bakanlık açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.
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