MSB: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonlarına devam ediyor. Bölgede 23 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: 23 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadesi yer aldı.

Bakanlık operasyonun görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" notuyla paylaştı.

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