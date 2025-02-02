MSB: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonlarına devam ediyor. Bölgede 23 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadesi yer aldı.
Bakanlık operasyonun görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" notuyla paylaştı.
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