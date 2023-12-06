MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” denildi.

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