MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörü kaynağında yok etme konusunda azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği iki PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği bir PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."
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