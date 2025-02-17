MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörü kaynağında yok etme konusunda azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği iki PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği bir PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."

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