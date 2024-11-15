MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı () Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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