MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı