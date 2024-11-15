MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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