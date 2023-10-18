MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada göre, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz" denildi.

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