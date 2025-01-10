MSB: 3 terörist etkisiz hâle getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB: 3 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri kullanıldı.

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