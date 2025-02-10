MSB: 3 terörist hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!" denildi.