MSB: 3 terörist hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!" denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri