MSB 30 işçi alımı yapılacağını duyurdu

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda;

"Kahvelerinin tadını yavaş bir tempoda çıkaran anneler içinMillî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş

Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında 14 (on dört) engelli ve 15 (on beş) terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sürekli işçi alınacaktır.



Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 10.05.2023 tarihi itibarı ile yayınlanmıştır." denildi.