MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...