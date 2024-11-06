MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini dile getirdi.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücaedele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB, paylaşımda "Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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