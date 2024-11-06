MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini dile getirdi.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücaedele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB, paylaşımda "Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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