MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücaedele operasyonları devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.



MSB, paylaşımda "Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.