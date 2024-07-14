MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklama ygöre, 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.



Bakanlığın paylaşımında "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.