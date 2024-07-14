MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklama ygöre, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaşımında "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Muğla'da tur midibüsü kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

TÜRKİYE HABERLERİ

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...