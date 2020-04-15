MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.



Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.