MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 15.04.2020 - 13:55 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 14:03

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü. 

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