MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bEPwCEmwhS