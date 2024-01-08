MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2024
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bEPwCEmwhS
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