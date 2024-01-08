MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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