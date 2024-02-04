MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Son operasyon Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerine yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi

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