MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi
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