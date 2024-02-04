MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi

