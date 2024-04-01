MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşıma göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.



MSB, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

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