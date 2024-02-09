MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.



Açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" ifadeleri de kullanıldı.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/K6h19TlJO0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin