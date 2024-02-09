MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" ifadeleri de kullanıldı.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/K6h19TlJO0
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