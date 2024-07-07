MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın (), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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