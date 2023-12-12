MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...