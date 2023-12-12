MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NwMZEnu5uq