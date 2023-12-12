MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NwMZEnu5uq
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