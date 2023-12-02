MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye’nin kuzeyindeki bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!” denildi.

Açıklamada bölgesinden görüntülere de yer verildi.

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