MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!” denildi.



Açıklamada operasyon bölgesinden görüntülere de yer verildi.