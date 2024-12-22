MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, Yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine opetrasyon düzenlendiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.
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