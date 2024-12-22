MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine opetrasyon düzenlendiğini açıkladı.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.