MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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