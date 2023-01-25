MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir grup terörist Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerine saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. 7 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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