MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir grup terörist Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerine saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. 7 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz sürüyor, sürecek!#MSB pic.twitter.com/hIVMQMgsA1