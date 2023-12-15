MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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