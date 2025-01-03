MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlık, paylaşımında "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

