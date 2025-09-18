MSB acı haberi duyurdu: Uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: Uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği sonucu olmuştur." denildi.

MSB acı haberi duyurdu: Uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu - 1 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Hüseyin Günay için başsağlığı mesajı paylaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...