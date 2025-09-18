MSB acı haberi duyurdu: Uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur." denildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Hüseyin Günay için başsağlığı mesajı paylaştı.
- Milli Savunma Bakanlığı
- Kalp Krizi
- Şehit