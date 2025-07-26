MSB açıkladı: İskenderun'da iki asker şehit oldu, beş asker tedavi altında

Tedavi altına alınan askerlerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

"ÖLÜM SEBEPLERİ AŞIRI SIVI KAYBI NEDENİYLE ORGAN YETMEZLİĞİ"



Bakanlık, askerlerin ilk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



BEŞ ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Açıklamada beş askerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.