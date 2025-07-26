MSB açıkladı: İskenderun'da iki asker şehit oldu, beş asker tedavi altında
İskenderun'da yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi, kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, genel durumları iyi olan beş askerin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Hatay İskenderun'da iki asker şehit oldu.
Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu.
"ÖLÜM SEBEPLERİ AŞIRI SIVI KAYBI NEDENİYLE ORGAN YETMEZLİĞİ"
Bakanlık, askerlerin ilk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
BEŞ ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Açıklamada beş askerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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