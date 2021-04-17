MSB: Amfibi hücum timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerine devam ettiğini duyurdu.

DHA 17.04.2021 - 11:40

MSB: Amfibi hücum timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerinden çekilen fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Amfibi harekâtın en önemli unsurlarından olan, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden kılıcın keskin yüzü, okun sivri ucu Kahraman Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor" denildi.


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