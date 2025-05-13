Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nda görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter teknik arıza yaşadı. Helikopter, denize acil iniş yaptı.
Foto: SH-70 tipi helikopter (Arşiv)
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı devam ediyor.
Tatbikat kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlçığı'na ait SH-70 tipi askeri bir helikopter uçuş sırasında teknik arıza yaşadı.
Helikopter, denize acil iniş yaptı.
Helikopterde görevli personel kontrol için hastaneye götürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli dört personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Askeri personel, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
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