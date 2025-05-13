Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nda görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter teknik arıza yaşadı. Helikopter, denize acil iniş yaptı.

Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
Foto: SH-70 tipi helikopter (Arşiv)

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı devam ediyor.

Tatbikat kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlçığı'na ait SH-70 tipi askeri bir helikopter uçuş sırasında teknik arıza yaşadı.

, denize acil iniş yaptı.

Askeri helikopter denize acil iniş yaptı - 1 Helikopterde görevli personel kontrol için hastaneye götürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli dört personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Askeri personel, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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