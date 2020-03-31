MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:31

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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