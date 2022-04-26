MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 19:35

MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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