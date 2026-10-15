MSB: Beklentimiz CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasıdır

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB ), F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürece yönelik soru üzerine Bakanlık tarafından, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esasların Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların ABD makamlarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere'de üretici firma tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır."