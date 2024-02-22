MSB: Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığını söyledi.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu ve çıkan çatışmada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Aktürk, bu saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a rahmet diledi.



Tuğamiral Aktürk, çatışma sonrası gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı, mühimmat ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirildiğinin bilgisini verdi.



Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiğini belirten Aktürk, 2 bin 605 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha işleminin gerçekleştirildiğini, 862 mağara ve sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.



Aktürk, ayrıca Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.



27 BİN 631 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ



Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişinin yakalandığını, 3 bin 94 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.



Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur." dedi.



NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI



Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 15 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Bakan Güler'in söz konusu toplantıda, ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi çalışmaları, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yapılan katkılar gibi hususlarda görüşlerini aktardığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:



"Başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan destek, Montrö Sözleşmesi'ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz'deki dengenin 'bölgesel sahiplik' ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Bulgaristan ve Romanya ile 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırasını' imzaladığımız, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiği, Gazze'de derhal ateşkese varılması ve insani yardıma imkan sağlanması, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, PKK/YPG'nin Irak'taki varlığının hem bu ülkedeki NATO misyonuna hem de NATO'ya bir bütün olarak tehdit oluşturduğu ve bu hain terör örgütüne sağlanan desteğin sonlandırılması gerektiği hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur."



Aktürk, Bakan Güler'in bu toplantılarda ayrıca müttefikler tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmanın kabul edilebilir olmadığını, İttifak'ın caydırıcılık ve savunma kabiliyetini de artıracak şekilde bazı müttefiklerin son dönemde attığı olumlu adımların memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin, güvenilir bir NATO müttefiki olarak, riskler ve tehditler karşısında kolektif yükün üzerine düşen kısmını, hatta bazen de daha fazlasını üstlendiğini ve gelecekte de üstlenmeye devam edeceğini bildirdiğini aktardı.



BATUHAN A İSİMLİ KARGO GEMİSİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR



Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte tespit edildiğini aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına, deniz karakol uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisiyle destek sağladığını, halihazırda 2 gemiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Tuğamiral Aktürk ayrıca 9-11 Şubat'ta Edirne'de düzenlenen, "Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde 21 altın, 16 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yüzme Takımı'nı da kutladı.



SAVUNMA SANAYİİSİ



Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.



Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Portatif Hava Savunma Füze Sistemi" ile "Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını da aktardı.



Aktürk, MSB'ye bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan, "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 6'ncısının 20 Şubat'ta teslim edildiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması" yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Dizayn Proje Ofisince tasarım faaliyetlerine başlandığını belirten Aktürk, "Öte yandan dün ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve milli muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI ANLAŞMASI



Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:



"Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır. Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu girişimle, hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflenmektedir."



TÜRKİYE SOMALİ ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Türkiye ve Somali'nin yeni bir anlaşma imzaladığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları söyledi:



"Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır. Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu, Somali'nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir 'rol model' oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika'daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir.



Geçen hafta Somali Savunma Bakanı'nın ziyareti esnasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması ile ikili askeri ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir."

