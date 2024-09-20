MSB: Bir PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan bir teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB: Bir PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamada barınma alanlarından kaçan teröristin teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

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