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Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır."
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