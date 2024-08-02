MSB celp sorgulama ekranı: Askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

MSB celp sorgulama ekranı: Askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. Öte yandan Mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşabilir.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB’den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla, sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz” denildi.

YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

Barınma krizi uyarısı: Ev sahipliği oranı yüzde 57'lere düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Savunma Bakanı Güler ile Ukraynalı mevkidaşı Umerov, Ankara'da bir araya geldi

Savunma Bakanı Güler ile Ukraynalı mevkidaşı Umerov, Ankara'da bir araya geldi

3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

Özgür Özel'den fındık alım fiyatlarına tepki: "Bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır"

Özgür Özel'den fındık alım fiyatlarına tepki: "Bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır"

Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı

Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ağustos 2024

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...