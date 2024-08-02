MSB celp sorgulama ekranı: Askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. Öte yandan MSB Mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşabilir.



MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ



MSB’den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla, sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz” denildi.



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.



Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.



"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.



ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

