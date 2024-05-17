MSB duyurdu: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 18-19 Mayıs tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.

MSB duyurdu: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağı açıklandı.

Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.

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