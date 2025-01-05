MSB duyurdu! 36 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Millli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 36 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Bakanlık, paylaşımında "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" mesajını da verdi. 

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