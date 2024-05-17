MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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