MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.