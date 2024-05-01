MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
NEVŞEHİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.
Vali Ali Fidan sosyal medyada yayınladığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Kahraman şehidimiz Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, 2 Mayıs Perşembe günü öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Milli Savunma
- Pençe Kilit Operasyonu
- Şehit