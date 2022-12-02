MSB duyurular ekranından paylaştı: Milli Savunma Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor

Yapılan duyuruda; "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilmek Üzere; Başvuru Kılavuzunda Tablo-1'de Belirtilen Faaliyet Takvimine Uygun Olarak, Tablo-2'de Yer Alan Niteliklerde Sözleşmeli Personel Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi Kapsamında ve Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 Tarihli Ve 7/15754 Sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Konulu Kararı Çerçevesinde 555 (Beş Yüz Elli Beş) Sözleşmeli Personel Temini Yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.



Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.





SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,



b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,



c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,



ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermişbulunmak.