Eskişehir'de askeri helikopter düştü
24.11.2026 20:22
Son Güncelleme: 24.11.2026 20:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim amacıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim amacıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Açıklamada, helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtilerek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.