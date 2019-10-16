Son dakika haberi! MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653’e çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu” denildi.
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu
Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.
Son dakika haberi! MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653’e çıktığını açıkladı.