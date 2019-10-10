Son dakika haberi! B- Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 228 oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğunu açıkladı.
Son dakika haberi! B- Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.