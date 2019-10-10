Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277 oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.