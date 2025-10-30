MSB, Eurofighter anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eurofighter tedarik süreci ve Suriye ile askeri işbirliğine yönelik önemli açıklamalar yapıldı.

Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşmasının ayrıntılarını açıklayan bakanlık; anlaşmanın 20 uçak, ekipman ve mühimmatları kapsadığını belirterek bedelin 5,4 milyar sterlin olduğunu bildirdi.

KATAR VE UMMAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Gazze'de kurulacak görev gücü için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının sürdüğü belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DE SON DURUM

MSB, Suriye hükümetinin ülkedeki istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.

- Bununla birlikte, 'Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu' ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

- Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir."