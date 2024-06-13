MSB: F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakanlık kaynakları, sözleşmelerin imzalandığını ayrıntılar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü duyurdu.

PKK’NIN SURİYEDEKİ SEÇİMLERİ ERTELENDİ AMA İPTAL KARARI ÇIKMADI



Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:



“Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI

MSB, son bir haftada 30, yılbaşından bugüne kadar ise 531’i Irak’ın, 650’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HUDUT GÜVENLİĞİ



Bakanlık kaynakları hudut güvenliği ile ilişkin insan kaçakçılarının reklamlarının yer aldığı görüntüler üzerindeki iddiaları yalanladı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda 210’u son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59.636 olmuştur."