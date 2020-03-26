MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 11:17 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 11:21

terörpkk.jpg
Arşiv

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...